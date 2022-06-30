Расселл Уэстбрук после активации опции в теории может получить продление контракта на 221 млн долларов

Разыгрывающий «Лейкерс» активирует опцию в контракте с «Лейкерс» на 47,1 миллиона долларов за сезон-22/23.

Как сообщает эксперт Марк Дикс, после завершения моратория на официальное совершение сделок у будет возможность предложить 33-летнему баскетболисту максимальное продление контракта на 4 года и 221,4 миллиона долларов.

В дебютном сезоне за «озерников» Уэстбрук набирал 18,5 очка, 7,4 подбора и 7,1 передачи в среднем за игру, допуская при этом 3,8 потери.

Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?