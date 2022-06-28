«Лейкерс» были готовы отдать Уэстбрука за Ирвинга

Разыгрывающий «Бруклина» в понедельник попросил и получил разрешение руководства вести переговоры с другими клубами по поводу возможного обмена по схеме «сайн-энд-трейд». Чтобы получить долгосрочный максимальный контракт, Ирвингу необходимо было найти клуб, который согласится на сделку с «Нетс».

Интерес к Ирвингу проявляли . Как рассказал инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, калифорнийцы строили свое предложение вокруг разыгрывающего .

не заинтересовался таким вариантом.

В итоге Ирвинг воспользовался опцией в действующем соглашении и продлил контракт на один сезон. Кайри заработает 36,9 миллиона долларов.

Безумный драфт для «Оклахомы». Что это было и что будет дальше?