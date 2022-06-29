«Индиана» активировала опцию в контракте Ошэя Бриссетта – 1,8 млн долларов за сезон-22/23

воспользовалась опцией команды в текущем контракте с форвардом Ошэем Бриссеттом (24 года, 201 см).

Игрок заработает 1,8 миллиона долларов за следующий сезон, после чего станет неограниченно свободным агентом. Продление контракта возможно будет подписать с 15 марта 2023 года.

В минувшем регулярном чемпионате Бриссетт провел 67 матча, набирая в среднем 9,1 очка, 5,3 подбора, 1,1 передачи, 0,7 перехвата и 0,4 блок-шота.

Он стал лидером «Пэйсерс» по всем этим показателям в сезоне-21/22, так как больше никто в команде не преодолел необходимый порог в 58 матчей.

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