«Индиана» ведет переговоры по обмену Малкольма Брогдона и Майлза Тернера

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«Индиана» всерьез ведет переговоры по обмену защитника Малкольма Брогдона и тяжелого форварда Майлза Тернера, сообщает The Athletic.

«Пэйсерс» выбирают между обновлением состава вокруг опытных игроков или полной перестройкой вокруг более молодых игроков.

Согласно источнику, «Нью-Йорк» и «Вашингтон» обсуждали с «Индианой» возможный обмен Брогдона. Обеим командам нужен стартовый разыгрывающий. «Шарлотт» обращался к «Пэйсерс» по поводу Тернера.

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