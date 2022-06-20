«Индиана» ведет переговоры по обмену Малкольма Брогдона и Майлза Тернера

«Индиана» всерьез ведет переговоры по обмену защитника Малкольма Брогдона и тяжелого форварда Майлза Тернера, сообщает The Athletic.
«Пэйсерс» выбирают между обновлением состава вокруг опытных игроков или полной перестройкой вокруг более молодых игроков.
Согласно источнику, «Нью-Йорк» и «Вашингтон» обсуждали с «Индианой» возможный обмен Брогдона. Обеим командам нужен стартовый разыгрывающий. «Шарлотт» обращался к «Пэйсерс» по поводу Тернера.
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