«Индиана» ведет переговоры по обмену Малкольма Брогдона и Майлза Тернера

всерьез ведет переговоры по обмену защитника Малкольма Брогдона и тяжелого форварда , сообщает The Athletic.

«Пэйсерс» выбирают между обновлением состава вокруг опытных игроков или полной перестройкой вокруг более молодых игроков.

Согласно источнику, и обсуждали с «Индианой» возможный обмен Брогдона. Обеим командам нужен стартовый разыгрывающий. обращался к «Пэйсерс» по поводу Тернера.

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