«Бруклин» сделал квалификационные предложения Николасу Клэкстону и Дэвиду Дьюку

официально выставил квалификационные предложения двум игрокам, сообщил инсайдер Sportrac Кейт Смит.

Центровой Николас Клэкстон (23 года, 211 см) может заработать 2,2 миллиона долларов за следующий сезон. Ожидается, что игрок выйдет на рынок в статусе ограниченно свободного агента и будет претендовать на 3-летний контракт с зарплатой около 35 миллионов долларов.

Показатели Клэкстона в минувшем сезоне составили 8,7 очка, 5,6 подбора и 1,1 блок-шота в среднем за матч.

Кроме того, «Нетс» предложили двустороннее соглашение на сезон-2022/23 разыгрывающему Дэвиду Дьюку (22 года, 196 см). Он провел за команду 22 матча, набирая в среднем 4,7 очка и 3 подбора.

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