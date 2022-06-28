Кайри Ирвинг отреагировал на пост, в котором говорится, что он уничтожил все команды, за которые играл

Твиттер-аккаунт Barstool Sports опубликовал мем с Джокером на фоне взорванной им больницы, посвятив его разыгрывающему «Бруклина» Кайри Ирвингу.

уничтожает каждую команду, за которую играет», – говорится в сообщении.

Звездный баскетболист отреагировал.

«*Чемпион НБА и *Золотой медалист Кайри Ирвинг.

Просто подумал, что этому заявлению нужна небольшая правка, раз уже вы продолжаете делать деньги на моем имени и на именах множества других», – написал Кайри.

Ирвинг в понедельник был близок к уходу из «Нетс». Он получил разрешение на поиск новой команды, но подходящий вариант обмена так и не нашелся. В итоге он активировал опцию и остается на сезон-22/23.

Кайри – гений баскетбола. Только для него это не спорт, а искусство

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