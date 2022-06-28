Кайри Ирвинг может покинуть «Нетс» осенью

Разыгрывающий может покинуть команду, несмотря на то, что он воспользовался опцией игрока на следующий сезон (36,9 миллиона долларов).

По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, «Нетс» узнали о решении Кайри из медиа и были очень удивлены. В лиге по-прежнему считают, что игрок и клуб намерены расстаться и попытаются совершить обмен осенью.

«Нормальные люди делают так, чтобы мир просто существовал, но те, кто осмеливаются быть иными, ведут нас в будущее. Я принял решение остаться в «Нетс». Встретимся осенью», – прокомментировал решение активировать опцию Ирвинг.

Баскетболист имеет возможность до 30 июня продлить контракт с «Бруклином». Если этого не произойдет, следующим летом он станет свободным агентом.

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