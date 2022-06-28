Кайри Ирвинг может покинуть «Нетс» осенью

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Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг может покинуть команду, несмотря на то, что он воспользовался опцией игрока на следующий сезон (36,9 миллиона долларов).

По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, «Нетс» узнали о решении Кайри из медиа и были очень удивлены. В лиге по-прежнему считают, что игрок и клуб намерены расстаться и попытаются совершить обмен осенью.

«Нормальные люди делают так, чтобы мир просто существовал, но те, кто осмеливаются быть иными, ведут нас в будущее. Я принял решение остаться в «Нетс». Встретимся осенью», – прокомментировал решение активировать опцию Ирвинг.

Баскетболист имеет возможность до 30 июня продлить контракт с «Бруклином». Если этого не произойдет, следующим летом он станет свободным агентом.

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