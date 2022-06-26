Шарунас Ясикявичюс отказался продлить контракт с «Барселоной» с понижением зарплаты

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Главный тренер «Берселоны» Шарунас Ясикявичюс получил предложение от клуба продлить контракт, который заканчивается через год.

Как сообщает испанское издание Mundo Deportivo, каталонцы предложили понижение заработной платы, и специалист предварительно ответил отказом. Ожидается однако, что «Барселона» продолжит переговоры с Ясикявичюсом.

Литовец возглавил команду в 2020 году. Под его руководством «Барса» выиграла кубок Испании (2021) и дважды выходила в «Финал четырех» Евролиги (2021, 2022).

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