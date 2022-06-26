Шарунас Ясикявичюс отказался продлить контракт с «Барселоной» с понижением зарплаты

Главный тренер «Берселоны» получил предложение от клуба продлить контракт, который заканчивается через год.

Как сообщает испанское издание Mundo Deportivo, каталонцы предложили понижение заработной платы, и специалист предварительно ответил отказом. Ожидается однако, что продолжит переговоры с Ясикявичюсом.

Литовец возглавил команду в 2020 году. Под его руководством «Барса» выиграла кубок Испании (2021) и дважды выходила в «Финал четырех» (2021, 2022).

Ясикявичюс сел в лужу, фаны «Оли» – огонь, Мицич – великий. Что случилось в «Финале четырех», который в России почти никто не видел