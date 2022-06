Деджонте Мюррэй решил наладить отношения с отцом. Они встретились после долгого перерыва

Разыгрывающий «Сперс» решил наладить отношения с отцом, с которым у него были разногласия на протяжении последних лет.

Мюррэй и его отец встретились накануне празднования Дня отца.

«У нас были разногласия на протяжении почти 7-8 лет. Сейчас я просто хочу наладить с ним отношения, пока не стало слишком поздно, чтобы никто из нас потом не жил с сожалением по поводу того, что вел себя не по-мужски и не решил все эти проблемы.

Я люблю тебя, папа. Спасибо, что взял на себя ответственность за то, что тебя не было рядом, когда я был еще ребенком. Но важно сосредоточиться на правильных вещах, это поможет наладить наши отношения прямо сейчас», – написал баскетболист.

