Чет Холмгрен: «Рад оказаться в «Тандер»

Центровой Чет Холмгрен заявил, что рад стать игроком «Оклахомы», которая выбрала его под 2-м номером на драфте-2022.

«Рад оказаться в «Тандер», это хороший вариант. Мне кажется, мы будем неплохо смотреться вместе с Гидди и Шэем, ну и со всеми остальными ребятами в составе.

В команде собраны отличные игроки с уникальными умениями. Мы объединим усилия, я помогу им раскрыть их лучшие качества, они помогут раскрыться мне», – сказал Холмгрен.

Драфт НБА-2022. Банкеро – первый номер, «Никс» избавились от Кембы, в «Оклахоме» два Уильямса: Джейлен и Джейлин

Драфт-2022 – драфт трех игроков. Что нужно знать о главных людях этой ярмарки талантов