Яннис Адетокумбо и Маркус Рэшфорд обменялись майками на премьере фильма «Rise»

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо сделал совместное фото с нападающим «Манчестер Юнайтед» Маркусом Рэшфордом.
Встреча произошла на премьере фильма «Rise», который повествует об эмиграции семьи Адетокумбо из Нигерии в Грецию, а также о пути Янниса и его братьев к НБА. Двукратный MVP лиги выступил в качестве исполнительного продюсера фильма.
Баскетболист обменялся игровыми майками с Рэшфордом и опубликовал фото с ним в твиттере.
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