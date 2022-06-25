Яннис Адетокумбо и Маркус Рэшфорд обменялись майками на премьере фильма «Rise»

Форвард сделал совместное фото с нападающим «Манчестер Юнайтед» Маркусом Рэшфордом.

Встреча произошла на премьере фильма «Rise», который повествует об эмиграции семьи Адетокумбо из Нигерии в Грецию, а также о пути Янниса и его братьев к . Двукратный MVP лиги выступил в качестве исполнительного продюсера фильма.

Баскетболист обменялся игровыми майками с Рэшфордом и опубликовал фото с ним в твиттере.

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