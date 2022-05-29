Яннис Адетокумбо: «Отказываюсь принимать свои награды как должное»

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Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо считает, что заслужил своим трудом персональные награды, полученные в нынешнем сезоне.

Греческий баскетболист был выбран в первую символическую сборную НБА, а также попал в первую оборонительную пятерку лиги в этом году.

«Я отказываюсь принимать эти вещи как должное», – написал Яннис в твиттере, прикрепив к записи два изображения со своими достижениями.

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Фото: Твиттер Янниса Адетокумбо.

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