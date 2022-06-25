«Панатинаикос» может пригласить Юре Здовца или Звездана Митровича

Греческий «Панатинаикос» продолжает поиск нового главного тренера после увольнения Димитриса Прифтиса.
По информации инсайдера Маттео Андреани, клуб уже приглашал Янниса Сферопулоса, но получил отказ. Кроме того, «зеленые» интересуются главным тренером «Баварии» Андреа Тринкьери, переход которого также маловероятен.
В данный момент «Панатинаикос» рассматривает другие варианты, среди которых словенец Юре Здовц и серб Звездан Митрович.
Здовц покинул «Жальгирис» по итогам прошедшего сезона. Митрович тренировал «Монако» в сезоне-2020/21.