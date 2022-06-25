«Панатинаикос» может пригласить Юре Здовца или Звездана Митровича

Греческий продолжает поиск нового главного тренера после увольнения Димитриса Прифтиса.

По информации инсайдера Маттео Андреани, клуб уже приглашал Янниса Сферопулоса, но получил отказ. Кроме того, «зеленые» интересуются главным тренером «Баварии» , переход которого также маловероятен.

В данный момент «Панатинаикос» рассматривает другие варианты, среди которых словенец Юре Здовц и серб .

Здовц покинул по итогам прошедшего сезона. Митрович тренировал в сезоне-2020/21.

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