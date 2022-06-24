Дедушка Джейдена Айви играл за команду НФЛ «Детройт»

Новичок «Детройта» Джейден Айви приходится внуком бывшему игроку НФЛ Джеймсу Хантеру, который провел все семь сезонов карьеры за команду «Детройт Лайонс».

Хантер сыграл в НФЛ 77 матчей в период с 1976 по 1982 год. Он занимает седьмое место в истории «Детройта» по количеству перехватов за карьеру (27).

Айви был выбран «Детройтом» под 5-м номером на вчерашнем драфте НБА.

Драфт НБА-2022. Банкеро – первый номер, «Никс» избавились от Кембы, в «Оклахоме» два Уильямса: Джейлен и Джейлин

Гид по драфту НБА-2022. Топ-10 лучших игроков

Драфт-2022 – драфт трех игроков. Что нужно знать о главных людях этой ярмарки талантов