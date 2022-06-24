Дедушка Джейдена Айви играл за команду НФЛ «Детройт»

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Новичок «Детройта» Джейден Айви приходится внуком бывшему игроку НФЛ Джеймсу Хантеру, который провел все семь сезонов карьеры за команду «Детройт Лайонс».

Хантер сыграл в НФЛ 77 матчей в период с 1976 по 1982 год. Он занимает седьмое место в истории «Детройта» по количеству перехватов за карьеру (27).

Айви был выбран «Детройтом» под 5-м номером на вчерашнем драфте НБА.

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