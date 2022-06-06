Роландс Шмитс может перейти из «Барселоны» в «Валенсию»

Тяжелый форвард «Барселоны» (26 лет, 208 см) с высокой вероятностью сменит команду в межсезонье.

Как сообщает BasketNews, Шмитс продолжит карьеру в «Валенсии».

В матчах Евролиги-21/22 латыш набирал 4,4 очка и 3,1 подбора в среднем за игру.

Место Шмитса в «Барселоне» может занять Оскар да Сильва (23 года, 206 см). Каталонский клуб ведет успешные переговоры с форвардом «Альбы».

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