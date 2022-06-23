«Лейкерс» приобрели 35-й пик «Орландо» в обмен на будущий пик второго раунда и деньги

заполучили 35-й пик предстоящего драфта от в обмен на будущий пик второго раунда и деньги, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнавроски.

У «Мэджик» по-прежнему есть 1-й и 32-й пики на сегодняшнем драфте.

Церемония драфта состоится сегодня в бруклинском «Барклайс-центре». Начало – в 3.00 по московскому времени. Первый выбор – у «Орландо», за ним будут выбирать «Оклахома», «Хьюстон» и «Сакраменто».

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