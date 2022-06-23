Макар Коновалов: «Защитил диплом во время сбора в Новогорске»

21-летний разыгрывающий МБА Макар Коновалов рассказал, как защитил диплом во время открытого лагеря РФБ в Новогорске для кандидатов в сборную России.

— Что было самым тяжелым на этом сборе?

— День сурка. Когда каждый день одинаковый: просыпаешься, идешь завтракать, потом на тренировку и так далее. По выходным проводим турниры по настольному теннису, там у нас Влад Емченко и Тимоха Герасимов самые сложные соперники. Но все равно тяжеловато, что из-за ковидных ограничений покидать базу не разрешается, и мы в замкнутом пространстве. Мне еще повезло, что ездил на защиту диплома в МГАФК. Отпросился у тренеров, меня отпустили. Накануне вечером уехал, днем вернулся. Удалось ненадолго сменить обстановку.

— Как же вы готовились к защите прямо посреди сбора?

— Дипломная работа была давно написана, вечерами после тренировок учил терминологию, заучивал комплексы упражнений. Правда, на защите это не пригодилось — вопросы задавали на другую тему. Но все прошло хорошо, защитился, теперь я дипломированный специалист.

— Темой дипломного проекта поделитесь?

— «Повышение показателей технической подготовленности баскетболистов 13-14 лет на основе совершенствования координационных способностей». Очень интересная тема, я и сам проникся, пока работал над ней. Теперь могу сам работать тренером.

«Первый год я играл за ЦСКА, а жил в Иркутске». Непростой путь Макара Коновалова