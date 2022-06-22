Совладелец клубов НБА и НХЛ продает свои акции из-за конфликта интересов

Теги Нью-Джерси Филадельфия НБА бизнес НХЛ Баскетбол

Бизнесмен Майкл Рубин продает 11% акций компании Harris-Blitzer Sports Entertainment, которой принадлежат клуб НБА «Филадельфия» и команда НХЛ «Нью-Джерси».

Рубин также является основателем и владельцем компании Fanatics, которая занимается ритейлом спортивных товаров.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, Fanatics планирует выйти на рынки беттинга и партнерства с отдельными игроками, что исключает возможность владение спортивными командами из-за конфликта интересов сторон.

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