Совладелец клубов НБА и НХЛ продает свои акции из-за конфликта интересов

Бизнесмен Майкл Рубин продает 11% акций компании Harris-Blitzer Sports Entertainment, которой принадлежат клуб НБА и команда НХЛ «Нью-Джерси».

Рубин также является основателем и владельцем компании Fanatics, которая занимается ритейлом спортивных товаров.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, Fanatics планирует выйти на рынки беттинга и партнерства с отдельными игроками, что исключает возможность владение спортивными командами из-за конфликта интересов сторон.

Леброн – первый игрок НБА, которому удалось стать миллиардером по ходу карьеры. Как это получилось?