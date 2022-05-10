Анте Жижич выписан из больницы

Центровой чувствует себя хорошо и выписан из больницы.

Последний матч регулярного чемпионата израильской лиги «Маккаби Тель-Авив» – «Хапоэль Хайфа» был прерван на 20 минут из-за страшной травмы Жижича в конце первой половины.

25-летний игрок упал на паркет и потерял сознание, после чего его унесли на носилках. Позже команда объявила, что из-за травмы головы Жижич был доставлен в больницу и проходит обследование.

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