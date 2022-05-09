Анте Жижич госпитализирован с травмой головы

Теги травмы Маккаби Плейтика чемпионат Израиля Анте Жижич Хапоэль Хайфа Баскетбол

Последний матч регулярного чемпионата израильской лиги был прерван на 20 минут из-за страшной травмы центрового «Маккаби Тель-Авив» Анте Жижича в конце первой половины.

25-летний игрок упал на паркет и потерял сознание, после чего его унесли на носилках. Позже команда объявила, что из-за травмы головы Жижич был доставлен в больницу и проходит обследование.

Перенесенный матч 25-го тура чемпионата Израиля между «Маккаби Тель-Авив» и «Хапоэль Хайфа» возобновился.

«Это апокалипсис». Великая (хоть и опасная) традиция, которую не могут отменить – толпа фанов на паркете после знаковой победы

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные