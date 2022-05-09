Анте Жижич госпитализирован с травмой головы

Последний матч регулярного чемпионата израильской лиги был прерван на 20 минут из-за страшной травмы центрового «Маккаби Тель-Авив» в конце первой половины.

25-летний игрок упал на паркет и потерял сознание, после чего его унесли на носилках. Позже команда объявила, что из-за травмы головы Жижич был доставлен в больницу и проходит обследование.

Перенесенный матч 25-го тура чемпионата Израиля между и возобновился.

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