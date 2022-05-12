«Бостон» упустил 14-очковое преимущество в заключительной четверти 5-го матча

в ключевом пятом матче серии плей-офф с (107:110, 2-3) упустил 14-очковое преимущество в решающей четверти.

«Селтикс» вели «+14» (93:79) в начале четвертой 12-минутки, но позволили сопернику вернуться в игру. «Бакс» сравняли счет (105:105) за 43 секунды до сирены после 3-очковых и Дрю Холидэя.

с линии штрафных снова вывел «Бостон» вперед, Адетокумбо в ответном владении заработал право встать на линию и реализовал один бросок, а после промаха грека во второй попытке стал автором победного добивания.

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