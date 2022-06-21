Стефен Карри исполнил фирменный жест на чемпионском параде, уронив микрофон

Разыгрывающий «Голден Стэйт» повторил фирменный жест во время чемпионского парада команды в Сан-Франциско.

Один из ведущих парада попросил баскетболиста еще раз показать его фирменное движение на камеру.

Карри продемонстрировал жест «Спокойной ночи», намекая на то, что дело сделано и всем можно расходиться. Во время данного действия он уронил микрофон, что вызвало бурную реакцию ведущих и болельщиков.

В шести матчах финальной серии Карри в среднем набирал 31,2 очка, 6,0 подбора и 5,0 передачи при 44% с дуги. Он был единогласно признан MVP решающего противостояния.

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