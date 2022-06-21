ТВ-партнер Лиги ВТБ – лауреат национальной премии «Большая цифра 2022»

Телеканал «Старт» стал лауреатом первой в России Национальной Премии в области многоканального цифрового телевидения «Большая цифра».

«Старт» был признан лучшим спортивным телеканалом по результатам зрительского голосования. Он получил 267 голосов, обойдя по этому показателю телеканал «Удар» (150 голосов).

«Старт» является главным партнером по производству трансляций для Единой лиги ВТБ. В сезоне-2021/22 телеканал показал 370 эфиров матчей лиги, включая прямые эфиры и игры в записи.

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