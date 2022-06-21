«Фенербахче» заплатит более 1 млн долларов за выкуп контракта Скотти Уилбекина

согласовал переход разыгрывающего (29 лет, 188 см).

Как сообщает инсайдер Омри Манхиме, турки выплатят более 1 миллиона долларов отступных за переход Уилбекина.

В минувшие выходные стало известно, что «Фенербахче» практически договорился о контракте с самим игроком.

Уилбекин в последние годы был лидером тель-авивского «Маккаби». В Евролиге-21/22 американец набирал 15,4 очка, 2,1 подбора и 4,1 передачи в среднем за игру.

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