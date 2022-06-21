Лэндри Филдс: «Визитной карточкой «Атланты» должна стать защита»

Новый генеральный менеджер «Атланты» рассказал о приоритете команды в межсезонье-2022.

«Визитной карточкой «Атланты» должна стать защита.

После выхода в финал конференции в прошлом году в этом сезоне мы не смогли пройти первый раунд. Отсутствие подобного подхода стало одной из причин неудачного выступления. Команда должна быть нацелена на то, чтобы отрабатывать в защите в каждом матче.

Идентичность приходит, когда делаешь нужные вещи стабильно и последовательно», – заявил Филдс.

«Хоукс» в завершившемся сезоне стали 26-ми в защитном рейтинге , позволяя соперникам набирать 113,7 очка на 100 владений.

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