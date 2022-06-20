Лу Уильямс намерен продолжить карьеру

Опытный защитник «Атланты» (35 лет, 185 см) намерен продолжить игровую карьеру, сообщает инсайдер The Athletic Шамс Чарания со ссылкой на агента игрока.

«Уильямс не собирается завершать карьеру, и я буду активно вести переговоры с командами после открытия рынка свободных агентов», — сказал агент.

35-летний Уильямс провел в НБА 17 сезонов и трижды признавался лучшим запасным игроком лиги. В прошедшем сезоне он сыграл 56 матчей за «Хоукс», набирая в среднем 6,3 очка, 1,6 подбора и 1,9 передачи.

Гид по драфту НБА-2022. Пики 30-21