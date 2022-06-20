Лу Уильямс намерен продолжить карьеру

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Опытный защитник «Атланты» Лу Уильямс (35 лет, 185 см) намерен продолжить игровую карьеру, сообщает инсайдер The Athletic Шамс Чарания со ссылкой на агента игрока.

«Уильямс не собирается завершать карьеру, и я буду активно вести переговоры с командами после открытия рынка свободных агентов», — сказал агент.

35-летний Уильямс провел в НБА 17 сезонов и трижды признавался лучшим запасным игроком лиги. В прошедшем сезоне он сыграл 56 матчей за «Хоукс», набирая в среднем 6,3 очка, 1,6 подбора и 1,9 передачи.

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