НБА представила подборку лучших моментов Стефена Карри в плей-офф 2022 года

представила подборку лучших моментов суперзвезды в плей-офф 2022 года.

«Голден Стэйт» завоевал титул чемпиона сезона-2021/22, одержав выездную победу над «Бостоном» в шестом матче (103:90, 4-2). Карри был признан MVP финальной серии.

«Уорриорз» выиграли четвертый титул за восемь лет и седьмой в истории клуба. «Голден Стэйт» занимает третье место в истории НБА по количеству титулов, уступая только «Бостону» и «Лейкерс» (оба – 17).

Карри сравнялся по титулам с Леброном Джеймсом. Какое место он теперь занимает в Пирамиде величия