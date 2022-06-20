«Хьюстон» планирует выбрать Паоло Банкеро под 3-м номером драфта

У руководителей «Хьюстона» уже есть представление о том, кого они хотят выбрать под третьим номером предстоящего драфта. Как сообщает The Athletic, все указывает на то, что «Рокетс» выберут форварда из университета Дьюк Паоло Банкеро, если тот будет доступен.

В прошедшем сезоне NCAA Банкеро набирал за Дьюк 17,2 очка, 7,8 подбора и 3,2 передачи в среднем за игру. Форвард реализовал 47,8 процента бросков с игры и 33,8 процента из-за дуги.

Драфт НБА состоится 23 июня. «Орландо» будет выбирать под первым номером, «Оклахома» – под вторым, «Хьюстон» – под третьим.

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