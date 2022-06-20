Отто Портер – о внешнем сходстве с Чемберленом и Ричи: «Теперь я чемпион, пусть смеются»

Форвард «Уорриорз» Отто Портер отреагировал на шутки в свой адрес в связи с внешним сходством с легендой НБА Уилтом Чемберленом и музыкантом Лайонелом Ричи.
«Сравнения с Уилтом начались еще когда я играл в «Вашингтоне». Потом это надолго прекратилось, а сейчас все снова подхватили тему. Ну что тут скажешь, теперь я чемпион, все классно, я не против, пусть смеются.
С Ричи меня тоже сравнивают, да. Но после завоевания титула я готов принять это», – заявил Портер.
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