Отто Портер – о внешнем сходстве с Чемберленом и Ричи: «Теперь я чемпион, пусть смеются»

Форвард «Уорриорз» отреагировал на шутки в свой адрес в связи с внешним сходством с легендой НБА Уилтом Чемберленом и музыкантом Лайонелом Ричи.

«Сравнения с Уилтом начались еще когда я играл в «Вашингтоне». Потом это надолго прекратилось, а сейчас все снова подхватили тему. Ну что тут скажешь, теперь я чемпион, все классно, я не против, пусть смеются.

С Ричи меня тоже сравнивают, да. Но после завоевания титула я готов принять это», – заявил Портер.

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