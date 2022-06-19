«Орландо» готов обменять Терренса Росса

выставил свингмена (31 год, 198 см) на рынок обменов, сообщает инсайдер HoopsHype Майкл Скотто.

Перед февральским дедлайном обменов цена за Росса была пиком первого раунда. Теперь, когда Росс должен получить 11,5 млн долларов за последний год своего контракта, клубы надеются, что «Орландо» снизит цену до нескольких пиков второго раунда. Ранее «Мэджик» за такую же цену обменял Эвана Фурнье в «Селтикс».

В прошедшем сезоне Росс провел 63 матча, набирая в среднем 10,0 очка, 2,6 подбора и 1,8 передачи.

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