НБА представила подборку лучших моментов Стефена Карри в финальной серии

НБА представила подборку лучших моментов разыгрывающего «Уорриорз» в финальной серии плей-офф.

«Голден Стэйт» выиграл серию у «Бостона» в шести матчах и стал чемпионом в 4-й раз за последние 8 лет.

В шести матчах финальной серии Карри в среднем набирал 31,2 очка, 6,0 подбора и 5,0 передачи при 44% с дуги.

34-летний Карри единогласно признан самым ценным игроком решающей серии. Он получил 11 голосов журналистов из 11 возможных.

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Что ж, пора признать: «Голден Стэйт» действительно обгоняет всю НБА на световые годы

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