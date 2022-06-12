Дарвин Хэм: «Хочу заставить критиков «Лейкерс» заткнуться»

Главный тренер Дарвин Хэм поделился ожиданиями от работы с командой в предстоящем сезоне.

Специалист возглавил калифорнийский клуб в начале июня, заменив , который был уволен из-за неудачных результатов.

«Я готов к этому вызову, дружище. Я так хочу заставить критиков заткнуться. Я буду тренировать трех членов Зала славы и очень талантливых молодых игроков. Будем работать с генеральным менеджером Робом Пелинкой, который уже построил чемпионскую команду. Вместе с ним будем создавать отличный состав, универсальный состав, который выдержит травмы. Мне предстоит работать в одной из самых легендарных организаций в мире», – сказал Хэм.

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