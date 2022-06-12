Чарльз Ли будет назначен первым помощником главного тренера «Милуоки»

«Милуоки» планирует назначить Чарльза Ли первым помощником главного тренера команды, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания. Клуб склоняется к тому, чтобы предложить Ли новый контракт.

В связи с уходом Дарвина Хэма в «Лейкерс» Ли со следующего сезона станет новой правой рукой . 37-летний Ли считается одним из самых перспективных тренеров в лиге. Он был кандидатом на пост главного тренера в «Лейкерс» и «Шарлотт», а также претендует на должность в «Юте».

В НБА будет новый чемпион! «Милуоки» отлетел от Гранта Уильямса (кого?) – болтливый толстячок рубил Янниса и показал мастер-класс по трехочковым