Чарльз Ли будет назначен первым помощником главного тренера «Милуоки»

Теги Милуоки НБА Майк Буденхольцер Чарльз Ли Дарвин Хэм Баскетбол

«Милуоки» планирует назначить Чарльза Ли первым помощником главного тренера команды, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания. Клуб склоняется к тому, чтобы предложить Ли новый контракт.

В связи с уходом Дарвина Хэма в «Лейкерс» Ли со следующего сезона станет новой правой рукой Майка Буденхольцера. 37-летний Ли считается одним из самых перспективных тренеров в лиге. Он был кандидатом на пост главного тренера в «Лейкерс» и «Шарлотт», а также претендует на должность в «Юте».

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