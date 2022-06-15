Джейлен Браун: «Я один из лучших игроков в мире, не волнуюсь, если кто-то не согласен с этим»

Атакующий защитник «Селтикс» перед шестым матчем финала против «Уорриорз» (2-3) заявил, что уверен в себе.

«Думаю, я один из лучших игроков в мире. Я имею в виду, что по какой-то причине люди могут быть не согласны с этим, но я даю себе именно такую установку. Они ведь говорили, что я не заслуживаю такой зарплаты и что меня нужно обменять.

Для меня в этом нет ничего нового, такое настроение было с первого моего дня в лиге. Я особо не думаю об этом. Просто выхожу на площадку и стараюсь быть лучшей версией себя, – сказал Браун.

По ходу финальной серии Джейлен набирает в среднем 21,4 очка, 7,4 подбора, 3,8 передачи, 0,4 блок-шота и 0,8 перехвата.

Шестой матч состоится в в четверг. «Голден Стэйт» может закрыть серию в случае победы и стать чемпионом .

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