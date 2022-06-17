«Уорриорз» стали первыми в НБА, кто прошел путь от худшей команды лиги до чемпионства за 3 сезона

«Голден Стэйт» выиграл у «Бостона» в выездном шестом матче финальной серии НБА и стал чемпионом – 103:90, 4-2.

«Уорриорз» стали первой командой в истории НБА, которая прошла путь от худшего результата в лиге до завоевания титула в течение трех сезонов.

По итогам сезона-19/20 игравшие перед этим пять лет подряд в финалах «воины» выдали результат 15-50, заняв последнее место. Та команда была ослаблена травмами и уходом Кевина Дюрэнта в «Бруклин», который также получил серьезное повреждение.

Защитник Клэй Томпсон пропустил два с половиной сезона из-за разрыва ахилла и крестообразной связки.

Что ж, пора признать: «Голден Стэйт» действительно обгоняет всю НБА на световые годы

«Голден Стэйт» возвращает чемпионство, Стеф Карри наконец-то стал MVP финала НБА! 🥳

Возрождение «Голден Стэйт» – идеал перестройки. После ухода Дюрэнта упали на дно, но 2 года – и они снова чемпионы НБА!