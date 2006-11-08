L’Equipe представил бюджеты клубов Евролиги. ЦСКА на втором месте, «Химки» – четвертые

Известное французское издание L’Equipe составило рейтинг клубов Евролиги по величине бюджета.

Московский оказался на втором месте, подмосковные «Химки» расположены на четвертом, санкт-петербургский – седьмой.

Барселона 41 миллион евро

ЦСКА 40,7

40

Химки 33,3

Милан 31

Фенербахче 30

Зенит 26,7

Анадолу Эфес 24

Маккаби 24

23

Баскония 16

Олимпиакос 16

Валенсия 15

Панатинаикос 14

11,9

Виллербан 11,4

Альба 11

Црвена Звезда 8,3

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