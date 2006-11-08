L’Equipe представил бюджеты клубов Евролиги. ЦСКА на втором месте, «Химки» – четвертые

Известное французское издание L’Equipe составило рейтинг клубов Евролиги по величине бюджета.
Московский ЦСКА оказался на втором месте, подмосковные «Химки» расположены на четвертом, санкт-петербургский «Зенит» – седьмой.
Барселона 41 миллион евро
ЦСКА 40,7
Реал 40
Химки 33,3
Милан 31
Фенербахче 30
Зенит 26,7
Анадолу Эфес 24
Маккаби 24
Бавария 23
Баскония 16
Олимпиакос 16
Валенсия 15
Панатинаикос 14
Жальгирис 11,9
Виллербан 11,4
Альба 11
Црвена Звезда 8,3
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