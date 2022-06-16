Шакил О’Нил оплатил счет за всех посетителей ресторана, потратив более 25 тысяч долларов

Легендарный игрок НБА Шакил О’Нил в воскресенье посетил китайский ресторан Jue Lan Club в Манхэттене и порадовал всех присутствующих.

Под конец вечера О’Нил оплатил счет за всех посетителей ресторана, а также накормил ужином сотрудников заведения, потратив более 25 тысяч долларов.

4-кратный чемпион НБА, который посетил ресторан в компании подруги, также оставил самые крупные чаевые в истории заведения.

Леброн – первый игрок НБА, которому удалось стать миллиардером по ходу карьеры. Как это получилось?