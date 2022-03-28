«Королева баскетбола» получил «Оскар» как лучший документальный короткометражный фильм

В США состоялась 94-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2021 год.

Премия «Оскар» за лучший документальный короткометражный фильм досталась «Королеве баскетбола».

Фильм посвящен Лусии Харрис, первой и единственной женщине, выбранной на драфте НБА.

Харрис была выбрана в седьмом раунде драфта НБА-1977 командой «Нью-Орлеан Джаз» (нынешняя «Юта») после того, как привела свою студенческую команду к трем подряд чемпионским титулам. Лусия не сыграла ни одного матча за «Джаз» из-за беременности.

Харрис вошла в состав первой женской олимпийской сборной США, а также стала автором первого точного броска в истории женского баскетбола на олимпиадах.

В 1992 году Харрис стала первой темнокожей женщиной, попавшей в Зал баскетбольной славы.

В список исполнительных продюсеров фильма вошли звезды НБА Стефен Карри и Шакил О’Нил.

В января этого года Харрис скончалась в своем родном штате Миссисипи. Ей было 66 лет.

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