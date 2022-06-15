«Анадолу Эфес» продлил контракт Эртена Гази

Действующий двукратный чемпион продлил соглашение с атакующим защитником Эртеном Гази (25 лет, 195 см). Новый контракт подписан на год с возможностью продления еще на год.

Гази в минувшем сезоне сыграл в 21 матче Евролиги, набирая 0,3 очка и 0,2 подбора за 3 минуты в среднем за встречу. В турецкой лиге его показатели составляли 5,7 очка, 1,7 подбора и 0,7 передачи за матч.

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