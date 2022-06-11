Чемпионат Турции. Финал. «Анадолу Эфес» примет «Фенербахче»

Теги результаты Анадолу Эфес Фенербахче Беко чемпионат Турции Баскетбол

Сегодня в третьем матче финальной серии плей-офф чемпионата Турции уступающий 0-2 «Анадолу Эфес» примет «Фенербахче».

Чемпионат Турции

Плей-офф

Финал (до трех побед)

Третий матч 

Анадолу Эфес – Фенербахче Беко
Дата проведения
11 июня, 19.00
Онлайн матча

«Фенербахче» ведет в серии – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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