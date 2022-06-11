Чемпионат Турции. Финал. «Анадолу Эфес» примет «Фенербахче»

Сегодня в третьем матче финальной серии плей-офф чемпионата Турции уступающий 0-2 «Анадолу Эфес» примет «Фенербахче».
Плей-офф
Финал (до трех побед)
Третий матч
- Дата проведения
- 11 июня, 19.00
«Фенербахче» ведет в серии – 2-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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