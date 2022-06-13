Филип Петрушев и Калеб Тарчевски попали в сферу интересов «Црвены Звезды»

этим летом планирует усилить позицию центрового.

Сербский клуб проявляет интерес к (22 года, 211 см) и , которые как ожидается, покинут в межсезонье-2022 и соответственно.

Петрушев в матчах чемпионата Турции набирает 15,2 очка, 6,2 подбора и 1,0 передачи в среднем за игру. Серб получал в «Эфесе» меньше игрового времени, чем рассчитывал.

Средние показатели Тарчевски в Серии А – 6,1 очка и 4,9 подбора за игру.

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