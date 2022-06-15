Трэйси Макгрэйди: «Брэдли Бил был верен «Уизардс», но ему пора бороться за титул, «Хит» могут стать чемпионами с ним»

Член Зала славы Трэйси Макгрэйди считает, что лидеру «Вашингтона» Брэдли Билу стоит сменить команду в нынешнее межсезонье.
«Все зависит от того, какой он видит свою карьеру. Например, если он знает, что хочет выиграть чемпионат, сможет ли он сделать это в «Вашингтоне»? Думаю, на этот вопрос он может ответить, основываясь на результатах своего выступления за «Уизардс».
Нужно учесть все варианты. В каких командах есть деньги для его перехода? Являются ли они претендентами за чемпионство? Думаю, он может и должен оценить свои возможности, будучи свободным агентом, чтобы поставить себя в наилучшую ситуацию для победы.
Мне нравится игра Брэдли Била. Я познакомился с нем несколько лет назад. Я чувствовал, что он один из тех, кто может набрать 40 или даже 50 очков в нескольких матчах сезона НБА. Думаю, он недостаточно эгоистичен, поэтому не всегда делает это.
«Майами» будет очень опасной командой и, возможно, выиграет чемпионат с Брэдли Билом, Джимми Батлером и другими игроками. Бил – феноменальный игрок, и это было бы прекрасно. Я просто говорю правду. Он был верен «Уизардс», но ему пора бороться за титул», – сказал Макгрэйди.
Бил восстанавливается после операции на разорванной связке левой кисти. В нынешнем сезоне он провел 40 матчей, набирая в среднем 23,2 очка, 4,7 подбора и 6,6 передачи при реализации 30% трехочковых.
Защитник сможет подписать 5-летний контракт на 246 миллионов долларов с «Уизардс», если откажется от опции продления действующего соглашения на сезон-2022/23.
Уверенности Джимми Батлера можно только позавидовать. Благодаря ей он попадет даже в Зал славы