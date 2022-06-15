Трэйси Макгрэйди: «Брэдли Бил был верен «Уизардс», но ему пора бороться за титул, «Хит» могут стать чемпионами с ним»

Член Зала славы считает, что лидеру «Вашингтона» Брэдли Билу стоит сменить команду в нынешнее межсезонье.

«Все зависит от того, какой он видит свою карьеру. Например, если он знает, что хочет выиграть чемпионат, сможет ли он сделать это в ? Думаю, на этот вопрос он может ответить, основываясь на результатах своего выступления за «Уизардс».

Нужно учесть все варианты. В каких командах есть деньги для его перехода? Являются ли они претендентами за чемпионство? Думаю, он может и должен оценить свои возможности, будучи свободным агентом, чтобы поставить себя в наилучшую ситуацию для победы.

Мне нравится игра . Я познакомился с нем несколько лет назад. Я чувствовал, что он один из тех, кто может набрать 40 или даже 50 очков в нескольких матчах сезона . Думаю, он недостаточно эгоистичен, поэтому не всегда делает это.

будет очень опасной командой и, возможно, выиграет чемпионат с Брэдли Билом, Джимми Батлером и другими игроками. Бил – феноменальный игрок, и это было бы прекрасно. Я просто говорю правду. Он был верен «Уизардс», но ему пора бороться за титул», – сказал Макгрэйди.

Бил восстанавливается после операции на разорванной связке левой кисти. В нынешнем сезоне он провел 40 матчей, набирая в среднем 23,2 очка, 4,7 подбора и 6,6 передачи при реализации 30% трехочковых.

Защитник сможет подписать 5-летний контракт на 246 миллионов долларов с «Уизардс», если откажется от опции продления действующего соглашения на сезон-2022/23.

Уверенности Джимми Батлера можно только позавидовать. Благодаря ей он попадет даже в Зал славы