Брэдли Бил: «Деньги – это потрясающе, но еще я хочу побеждать»

Защитник прокомментировал слухи о возможном переходе в другую команду после окончания нынешнего сезона.

«Я действительно могу принять любое решение, которое захочу. Деньги – это потрясающе. Но еще я хочу побеждать как баскетболист. Я хочу иметь возможность побороться за что-то. Хочу принимать участие в значимых матчах, играть в конце июня. Это действительно так», – заявил Бил.

Защитник планирует отклонить опцию игрока на сезон-2022/23 (36,4 миллиона долларов) и выйти на рынок свободных агентов ближайшим летом.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны . «Вашингтон» может предложить Билу контракт на более долгий срок, чем другие команды лиги.

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