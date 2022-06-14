Джейсон Тейтум – один из 10 игроков в истории с 20+7+7 в финале НБА

Форвард близок к историческому достижению в финале НБА-2022 против «Уорриорз» (2-3).

Лидер «Селтикс» в решающей серии этого года набирает в среднем 23,2 очка, 7,6 подбора и 7 передач при реализации 37,3% с игры и 47,5% трехочковых.

Согласно исследованию StatMuse, это лишь десятый случай за все время, когда игрок набирает 20+7+7 в финале НБА.

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