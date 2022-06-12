«Юта» провела собеседование с Джейсоном Терри

«Юта» провела сегодня собеседование с по поводу вакантной должности главного тренера.

Ранее на этой неделе руководство клуба провело собеседования с бывшими ассистентами Куина Снайдера Алексом Йенсеном и Ламаром Скитером.

Терри в сезоне-2021/22 дебютировал в качестве главного тренера в команде G-лиги «Гранд-Рапидс».

Терри является чемпионом 2011 года в составе «Далласа». Защитник провел в лиге 19 сезонов (1999-2018) и был признан лучшим запасным игроком в 2009 году.

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