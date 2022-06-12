МБА откажется от концепции играть без легионеров ради Лиги ВТБ («Свободный агент»)

Теги чемпионат России жен Игорь Кочарян Единая лига ВТБ МБА жен МБА Баскетбол

МБА собирается отказаться от своей давней концепции играть без легионеров ради вступления в Единую лигу ВТБ, сообщает Telegram-канал «Свободный агент».

В это межсезонье московский клуб подпишет трех-четырех иностранных игроков, чтобы быть конкурентоспособным в Лиге ВТБ. Также МБА намерен взять в аренду молодых перспективных россиян, которые не получают игровой практики в топ-клубах. 

Ранее ни в женской, ни в мужской командах МБА не было легионеров.

«Это та концепция, в которой наш клуб создавался, и из года в год мы работаем именно так. Постараемся не менять эти правила. Мы уже доказали свою состоятельность в женском направлении, теперь реализуем это все в мужском. В случае, если пазл сложится и нас примут в Единую лигу, мы будем делать то же самое. Это длинный путь, игра в длинную, это сложная игра, но эта игра интересная с профессиональной точки зрения. Это вызов для клуба и для менеджмента», – говорил в марте генеральный директор МБА Игорь Кочарян.

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