МБА откажется от концепции играть без легионеров ради Лиги ВТБ («Свободный агент»)

МБА собирается отказаться от своей давней концепции играть без легионеров ради вступления в Единую лигу ВТБ, сообщает Telegram-канал «Свободный агент».

В это межсезонье московский клуб подпишет трех-четырех иностранных игроков, чтобы быть конкурентоспособным в Лиге ВТБ. Также МБА намерен взять в аренду молодых перспективных россиян, которые не получают игровой практики в топ-клубах.

Ранее ни в женской, ни в мужской командах МБА не было легионеров.

«Это та концепция, в которой наш клуб создавался, и из года в год мы работаем именно так. Постараемся не менять эти правила. Мы уже доказали свою состоятельность в женском направлении, теперь реализуем это все в мужском. В случае, если пазл сложится и нас примут в Единую лигу, мы будем делать то же самое. Это длинный путь, игра в длинную, это сложная игра, но эта игра интересная с профессиональной точки зрения. Это вызов для клуба и для менеджмента», – говорил в марте генеральный директор МБА Игорь Кочарян.

«Работаем так, чтобы не приглашать легионеров». Гендиректор МБА — про 400 млн, ветеранов и Макара Коновалова