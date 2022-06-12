Денис Захаров – о том, готовы ли россияне заменить легионеров: «Проблем с мотивацией не будет»

Теги Зенит Единая лига ВТБ Денис Захаров Баскетбол

Защитник «Зенита» Денис Захаров заявил, что российские игроки готовы быть на первых ролях в своих командах после возможного ухода легионеров из клубов Единой лиги ВТБ.

«Готовы ли россияне заменить легионеров на первых ролях в командах? Любой амбициозный баскетболист играет ради того, чтобы быть на первых ролях. Все хотят иметь большую роль в команде, а не просто тренироваться, сидеть и хлопать в ладоши на лавке.

У россиян не будет проблем с мотивацией», – сказал Захаров.

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