«Юта» проведет собеседование с Терри Стоттсом

«Юта» получила разрешение провести собеседования с несколькими ассистентами по поводу должности главного тренера. В список входят Джонни Брайант («Нью-Йорк»), Уилл Харди («Бостон»), Чарльз Ли («Милуоки») и Джо Маззулла («Бостон»).

Ассистент «Джаз» Алекс Йенсен и бывший главный тренер «Портленда» также пройдут собеседования, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Список будет пополняться ассистентами и бывшими главными тренерами. Ожидается длительный процесс.

Ранее «Юта» объявила об уходе Куина Снайдера с поста главного тренера. Снайдер руководил «Джаз» на протяжении последних восьми лет.

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