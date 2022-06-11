Сергей Моня и Светлана Абросимова сыграли в благотворительном матче в поддержку детей с ДЦП из Донбасса

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В Москве состоялся благотворительный баскетбольный матч «Шаг вместе» с участием известных спортсменов и звезд шоу-бизнеса.

В матче сыграли известные баскетболисты – чемпион Европы (2007) Сергей Моня, призер Олимпийских игр (2008) Светлана Абросимова и двукратный победитель Еврокубка (2012, 2015) Егор Вяльцев.

Также на площадку вышли трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин и первый замминистра спорта РФ Азат Кадыров.

Встреча прошла в московском «Баскет Холле» и завершилась вничью – 56:56.

Матч организован благотворительным фондом «Шаг вместе» при поддержке журнала «Жизнь с ДЦП. Проблемы и решения». Он посвящен поддержке детей с детским церебральным параличом из Донбасса.

Фонд «Шаг вместе» был открыт в 2011 году по инициативе известного актера Гоши Куценко.

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