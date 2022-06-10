Олег Киселев стал главным тренером «Астаны»

Теги Единая лига ВТБ Астана Баскетбол

«Астана» официально объявила о назначении российского специалиста Олега Киселева на пост главного тренера команды. Контракт подписан сроком на один сезон.

44-летний специалист почти всю карьеру тренирует в Казахстане. В завершившемся сезоне работал с командой «Алматинский легион».

В 2020 году Киселев входил в тренерский штаб сборной Казахстана.

«Астана» в завершившемся сезоне Лиги ВТБ заняла 10-е место. По ходу розыгрыша команда рассталась с тренером Дарко Руссо.

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